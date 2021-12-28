تشديد إغلاق شيان الصينية وتقييد حركة السيارات

ارتفعت حالات العدوى المحلية بكوفيد-19 في الصين، مع استمرار الإغلاق في شيان التي فرضت فيها القيود «الأكثر صرامة»، وأعيدت رحلة لطيران دلتا الأمريكية، وعلقت هونج كونج رحلات شركة الطيران الكورية حتى 8 يناير المقبل، وسجلت أستراليا أول وفاة بأوميكرون والسلطات متمسكة بخطة إعادة فتح البلاد، وسجلت كوسوفو اول تسع اصابات بالمتحور سريع الانتشار، وأعلنت الولايات المتحدة مراقبة سفن سياحية أبلغت عن إصابات بكوفيد على متنها،بينما ارتفع عدد الأطفال المصابين في مستشفيات نيويورك مع تفشي أوميكرون، وسط نقص تشهده البلاد في توفر فحوص كشف الإصابة بكوفيد،وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل تظاهرة حاشدة رفضاً للإغلاق.



ارتفاع حالات العدوى

استمرت إجراءات الإغلاق في مدينة شيان الصينية أمس الاثنين لليوم الخامس على التوالي، إذ سجلت السلطات 150 حالة إصابة محلية جديدة بكوفيد-19. ويظل عدد الإصابات في شيان، وفرضت قيوداً صارمة على الحركة داخل المدينة وعلى الخروج منها في إطار سياسة بكين لاحتواء التفشي فور ظهوره.

وشدّدت المدينة قيودها الاثنين إلى المستوى «الأكثر صرامة» محظّرة السكان من قيادة السيارات في كل أنحاء المدينة. وستقوم الشرطة ومسؤولون صحيون «بتدقيق صارم» لركاب السيارات، وقد يواجه المخالفون خطر الاحتجاز لمدة 10 أيام ودفع غرامة مقدارها 500 يوان (78 دولاراً). وعلى مستوى البلاد، رصدت الصين بضع حالات إصابة بأوميكرون بين مسافرين دوليين في جنوب البلاد.

من جهة أخرى، قالت شركة الخطوط الجوية الكورية الاثنين إن حكومة هونج كونج أمرت بتعليق رحلات الشركة لمدة أسبوعين بعد أن ثبتت إصابة بعض ركابها القادمين من كوريا الجنوبية إلى الجزيرة الصينية بفيروس كورونا . وسيستمر التعليق حتى الثامن من يناير.

وقالت شركة دلتا الأمريكية إن رحلتها من سياتل الى شنغهاي أعيدت وهي في طريقها بسبب مخاوف من انتشار المتحور أوميكرون.أول وفاة ب «أوميكرون» في أستراليا

سجلت أستراليا الاثنين أول حالة وفاة مؤكدة بسبب سلالة أوميكرون وسط زيادة أخرى في الإصابات اليومية، لكن السلطات أحجمت عن فرض قيود جديدة قائلة إن معدلات دخول المستشفيات ما زالت منخفضة.وقد بدأت السلالة المتحورة في الانتشار في البلاد مع رفعها القيود المفروضة على معظم الحدود المحلية وسماحها للأستراليين بالعودة من الخارج دون دخول حجر صحي، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابات إلى أعلى معدلات خلال الجائحة.