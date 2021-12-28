روسيا: السجن 19 عاما لشخص خطط لتفجير محكمة عسكرية بموسكو

أعلنت مديرية الأمن الروسي في العاصمة الروسية، أن شخصًا من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، كان يخطط لتفجير محكمة عسكرية في موسكو، حُكم عليه بالسجن 19 عامًا.

وذكر الأمن الروسي في بيان اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك": "بعد التحقيق في القضية الجنائية بواسطة قسم تابع لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمدينة موسكو، أكدت أدلة قاطعة على إدانة أ. س. عُمروف في التحضير والتخطيط لارتكاب عمل إرهابي بتفجير مبنى المحكمة العسكرية الغربية الثانية بعبوة ناسفة يدوية الصنع".

وأضاف البيان أن المدعو عُمروف خطط للسفر إلى الشرق الأوسط بهدف الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، وذلك بعد ارتكاب الهجوم الإرهاب، مشيرًا إلى أن المحكمة العسكرية الغربية الثانية قضت على عمروف بالسجن 19 عامًا.

يُذكر أن جهاز الأمن الروسي "في إس بي" اعتقل في عام 2020 عمروف في إحدى القرى القريبة من موسكو، وخلال عملية مسح للمنطقة عثر عناصر جهاز الأمن على مخبأ يحتوي على عبوة ناسفة يدوية الصنع وأدوات كهربائية وعلم يحمل شارات تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وغيار ملابس وأجهزة اتصال.