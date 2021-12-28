مروان حمدي : الجزائر الخصم الأصعب في كأس العرب

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يرى مروان حمدي مهاجم الفريق الأول بنادي سموحة والمنتخب الوطني أن مباراة الجزائر في كأس العرب كانت الأصعب على الفراعنة.

وتعادل المنتخب الوطني مع الجزائر بهدف لكل فريق في المباراة التي كانت ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال حمدي في تصريحات لقناة اون سبورت :" مباراة الجزائر كانت الأصعب .. منتخب قوي ويعد من الأقوى في القارة وتلك المباريات لها طابع خاص".

وأضاف :" اللقاء كان صعب على منتخبنا وعلى منتخب الجزائر قدمنا شوط ثاني قوي ونجحنا في العودة للمباراة بهدف السولية".

وتطرق حمدي للحديث عن مباراة تونس في نصف نهائي البطولة مؤكدًا أن المنتخب لم يكن موفق في تلك المباراة وكان الأقرب للفوز.

وكشف مهاجم الزمالك السابق عن الفرصة التي أهدرها في الدقائق الأخيرة من المباراة قائلًا :" كنت الأقرب للمرمى ووضعيتي كانت أفضل وفوجئت بمطفى فتحي أمامي ولم يكن في وضعية تتيح له التسديد بشكل سليم ولكنه في النهاية لاعب كبير ويقدم مستويات مميزة".