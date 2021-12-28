السجن 7 سنوات لتشكيل عصابى يتزعمه ضابط وأمين شرطة سابقين في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها على تشكيل عصابى يتزعمه ضابط وأمين شرطة سابقين، تخصص فى القبض على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى البساتين بمعاقبة المتهمين بالسجن 7 سنوات.



صدر الحكم، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى ومحمود مصطفى كمال الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.



كشف أمر الإحالة، في القضية رقم 670 لسنة 2021 جنايات البساتين والمقيدة برقم 135 لسنة 2021 كلى حلوان قيام المتهمين «رمضان.أ»، 28 سنة، عامل، «أحمد.ع»، 29 سنة، محاسب، «السيد.م»، 30 سنة، سمسار، «محمد.ر»، 37 سنة، أمين شرطة سابق، «محمود.م»، 35 سنة، موظف بشركة مشروعي، «فارس.م»، 26 سنة، ضابط شرطة سابق، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة بالقبض على المجنى عليه أحمد سيد بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة إذ أعدوا لذلك مخطط إجرامي اتفقوا جنائيا عليه للاستيلاء على ما يحوزه من مبلغ مالى، استهله الأول بامدادهم بطريق مرور المجنى عليه ورافقه فى اليوم المحدد لارتكابها حيث أسبغ المتهمان الرابع والخامس على أنفسهم صفة كاذبة «مأمورى ضبط قضائى» وتوجها رفقة السادس – ضابط شرطة سابق – لحيث أوشى الأول بمكان تواجده وما أن بلغا وجهتهم إلا واستغل السادس ارتدائه لملابسه الأميرية واصطحبه رفقة الآخرين عنوة داخل إحدى المركبات الأجرة واحتجزوه بداخلها لحين استلاء المتهمان الثانى والثالث على المبلغ المالى.