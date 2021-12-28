تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المساكن في أمريكا

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء، تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي للشهر الثالث على التوالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مؤشر إس أند بي كورلوجيك كيس-شيللر لقياس أسعار المساكن في 20 مدينة أمريكية ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 4ر18% بعد ارتفاعه بنسبة 1ر19% خلال سبتمبر الماضي.

وبحسب المؤشر ارتفعت الأسعار في مدينة فينيكس بنسبة 32% لتكون الأعلى في زيادة الأسعار، تليها مدينة تامبا بولاية فلوريدا بنسبة 28% ثم مدينة ميامي بنسبة 26%.

وارتفعت أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أشعلت منافسة قوية من أجل الفوز بمسكن من بين الأعداد المحدودة المعروضة للبيع في مختلف أنحاء البلاد.

وكان المؤشر قد سجل خلال يوليو الماضي ارتفاعا قياسيا بعد 13 شهرا من الارتفاع المستمر.