قال المنتج نصر محروس، إنه يريد الفنان بهاء سلطان دائمًا ناجحًا حتى لو كان هذا النجاح في تركه لشركة إنتاجه، متابعًا أنه يتمتع بشخصية خجولة ذات طابع إنساني فريد.

وأعلن خلال لقائه مع إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الاثنين، عن إبراء ذمة بهاء سلطان من أي إلزام لأي مستحقات عن حفلات اللايف التي قدمها بهاء سلطان، نص على إعفائه من استكمال تنفيذ أي عقود محررة، ويصبح من حقه التعاقد مع أي شركة أخرى.

وتابع، أن الدافع من هذا الفعل هو المحبة والتسامح مع الاستعداد الكامل على التعاون فنيا وإنسانيا، قائلًا: «أنا بحبك اوي وهفضل خدام ليك فنياً وإنسانيا».

وتابع، أنه قدم حوالي 60 أغنية على مدار مشواره الفني وجميعهم من اختيار المنتج نصر محروس، لافتًا إلى أنه يعرف ما يليق مع صوته وبعد تجارب الصوت والأداء على الأغاني يختار ما يتناسب مع الجمهور.

واستكمل، أن بهذه المناسبة السعيدة وتواجدهما مع الفنانة إسعاد يونس قرر إهداء الفنان بهاء سلطان هدية تمثلت في عرض كليب "تعالى أدلعك"، وقد عرض ضمن الحلقة.

وكانت نشب خلاف بين الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، أثناء التحضير لألبوم سيجارة فطلب المنتج من الفنان تجديد التعاقد، وهو ما قوبل بالرفض من الأخير، مما صعد الأمر بينهما، وظلت الأمور عالقة حتى فوجئ بهاء سلطان بإنذار قضائى يتهمه بأنه لم ينته من تسجيل أعماله الغنائية المُبرمة فى العقد، ولم يدفع النسب المادية للشركة من حفلات "اللايف".