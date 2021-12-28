البيت الأبيض: محادثات روسيا ستكون في العاشر من يناير

أعلن البيت الأبيض، أن ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا حددوا موعدا لبحث التوترات المتعلقة بأوكرانيا.

وقال مجلس الأمن القومي مساء أمس الاثنين، إنه ستكون هناك محادثات مع روسيا في العاشر من يناير، في إطار حوار أمني استراتيجي.

وقالت واشنطن إن الجانبين سوف يتمكنان من إثارة مخاوفهما في الاجتماع.

ومن جهته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الموعد.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ريابكوف القول، إن موسكو تأمل في أن يؤدي الاجتماع إلى التفاوض بشأن مسودة اتفاق تتعلق بالضمانات الأمنية التي طلبتها روسيا من حلف الناتو.

وتعتزم روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، عقد مباحثات منفصلة بعد يومين، في 12 من يناير، بحسب ما ذكره البيت الأبيض، وكان مسؤولو حلف الناتو قد قالوا بالفعل إن الموعد مازال قيد البحث من أجل عقد اجتماع بين الناتو وروسيا، وهو ما سيكون الأول منذ عامين ونصف.

وبحسب الإدارة الأمريكية، فإنه سيكون هناك اجتماع للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في 13 من يناير.

وبموجب مسودة اقتراح روسيا من أجل تهدئة التوترات، تريد موسكو أن يعد الناتو بوقف توسعه شرقا، ومنع انضمام أوكرانيا له، وهو ما تعتبره تهديدا.