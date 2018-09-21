إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق العلمين

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم؛ جراء انقلاب

سيارة ملاكي بالكيلو 27 الطريق الدولي باتجاه العلمين بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بحادث انقلاب سيارة ومصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كل من محمود السيد محمود (44 سنة)، البساتين، كدمات متفرقة بالجسم، وأيمن أشرف حسن (36 سنة)، البساتين، كدمات متفرقة بالجسم، وسلطان عباس عبد الحميد (٤٣ سنة)، المعادي، كدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.