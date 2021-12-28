 الداخلية تعلن بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية تعلن بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر

مصطفى عطية:
نشر في: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 11:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 11:05 ص

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبى لمركز الإصلاح والتأهيل في مدينة بدر تمهيداً لافتتاحه بشكل متكامل.

وقالت الوزارة في بيان صباح الثلاثاء، إنه سيتم توجيه الدعوة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية لتفقد المركز من الداخل.

وكان وزير الداخلية أصدر القرار رقم 2400 لسنة 2021 بإنشاء 3 مراكز للإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، كسجون عمومية لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، ونشر نص القرار في جريدة الوقائع المصرية في العدد الصادر يوم 15 ديسمبر الحالي.

يذكر أن الداخلية قد افتتحت مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون الذي يعد باكورة المراكز الإصلاحية البديلة للسجون، ونموذجاً متميزاً للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمى والدولى ويعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية حيث تسعى وزارة الداخلية لتعميمه على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً.


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