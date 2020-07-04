امتحانات طلاب جامعة الأقصر تبدأ 15 يناير المقبل

اعتمد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لكليات الجامعة للعام 2021-2022 والمقرر أن تبدأ يوم 15 يناير المقبل وتنتهي خلال ثلاثة أسابيع مع مراعاة أيام العطلات الرسمية.

وقال عزوز، إنه تم مراجعة استمارات إجابات اختبارات المصحح الالكتروني لامتحانات الفصل الدراسي الأول لكليات الجامعة للعام الجامعي 2012 -2022، وتم التنبيه إلى إعداد جداول المحاضرات الفصل الدراسي الثاني لكليات الجامعة للعام الجامعي 2021 – 2022.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم رفع حالة الاستعداد بكل الكليات استعدادا لعقد الامتحانات، مؤكدا أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية.

واستطرد أنه تم التشديد على منع دخول الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد، ويلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR يُقدم كل ٣ أيام في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة جميع مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي.