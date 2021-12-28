الإمارات: الدراسة عن بُعد في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين

أعلنت حكومة الإمارات تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، ابتداء من الثالث من يناير المقبل، ويشمل القرار المدارس والجامعات ومراكز التدريب على مستوى الدولة.

وأكدت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الإمارات، الدكتورة نورة الغيثي، حرص الدولة على دراسة الوضع الوبائي داخل وخارج الدولة، حيث يشهد العالم زيادةً كبيرةً في أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19 ما دفع بالعديد من البلاد إلى إعلان حالات الطوارئ والجاهزية الطبية القصوى، خصوصا مع دخول موسم الاحتفالات، مشددة على أن دولة الإمارات تواجه هذه الزيادة بإجراءاتها العلمية ونظمها الطبية والوقائية المتقدمة.

وقالت الغيثي خلال إحاطة إعلامية مساء اليوم الثلاثاء إن الإمارات استعدت لهذا الوضع ووضعت كل كوادرها الطبية والعلمية على أهبة الاستعداد لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة من خلال الحرص على التوعية المجتمعية وفرض الإجراءات الاحترازية الوقائية والفحص الدوري المستمر وتوفير اللقاحات، وأثار المتحور الجديد استنفار كثير من الدول، ما دعا الجهات الطبية والمسؤولة في الدولة إلى التشديد على أهمية أخذ الجرعات الداعمة لتعزيز مناعة المجتمع والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأشارت إلى مواصلة القِطاع الصحي جهوده بهدفِ الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100% في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح 80ر91 % من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.