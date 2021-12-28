استقرار أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ شهر

استقرت أسعار العقود الاجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بالقرب من أعلى مستوياتها منذ حوالي شهر مع اقترابها من 76 دولار للبرميل في ظل تكنهات بعدم تأثر الطلب على الخام بانتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد "أوميكرون".

