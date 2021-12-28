استقرار أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ شهر

استقرت أسعار العقود الاجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بالقرب من أعلى مستوياتها منذ حوالي شهر مع اقترابها من 76 دولار للبرميل في ظل تكنهات بعدم تأثر الطلب على الخام بانتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد "أوميكرون".
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بعد ارتفاعه أمس إلى أعلى مستوى له منذ 24 نوفمبر الماضي. كما استقر سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بعد ارتفاعه أمس بأكثر من 3%.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الارتفاع يأتي في الوقت الذي تتجه فيه العديد من الدول ومنها فرنسا نحو العودة إلى العمل من المنزل نتيجة الارتفاع الكبير لأعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد ووصولها لمعدلات قياسية.
في الوقت نفسه تتجه أسعار النفط العالمية إلى تسجيل أكبر مكاسب سنوية لها خلال العام الحالي منذ أكثر من 10 سنوات، مع تعافي الاقتصادات العالمية من تداعيات جائحة كورونا. كما ستستكمل الأسعار خلال الأسبوع الحالي الربع السابع على التوالي من الارتفاع لتسجل أطول فترة ارتفاع مطرد منذ 1983 على الأقل بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3ر0% إلى 83ر75 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت بنسبة 2ر0% إلى 79ر78 دولار للبرميل تسليم شباط/فبراير المقبل.