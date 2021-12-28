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الرئيس السيسي: كل موضوع في مصر يضم فرصا حقيقية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 12:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 12:33 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة قبل بدء موسم قصب السكر بزيادة السعر، لافتًا إلى أن زيادة السعر بمقدار 50 جنيها إلى 100 جنيه لا يحقق الهدف المرجو.

وأضاف السيسي، في كلمة ضمن فعاليات افتتاح مصنع «كيما 2» للأسمدة بمحافظة أسوان، صباح الثلاثاء، أن الحكومة تسعى لزيادة إنتاج الفلاح بقيمة 50%، قائلًا إن زيادة في سعر الطن بعد ذلك تنعكس بصورة إيجابية على المزارع.

وتوجه بحديثه إلى السيد القصير، وزير الزراعة: « لو قلنا مفيش فدان ميجبش أقل من 65 طن، هل هذا صعب ولا محتاج متابعة أو حرص او إصرار؟ كل موضوع يضم فرصا حقيقية، وعلينا أن نبذل أمام الله أقصى طاقة في كل شيء».


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