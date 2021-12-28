فرنسا تشدد متطلبات التطعيم ضد كورونا مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الاثنين، عن تطبيق متطلبات تطعيم أكثر صرامة وسط تسجيل أعداد قياسية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويجب الآن الحصول على التطعيم من أجل حضور المناسبات أو الذهاب إلى المطاعم أو السفر لمسافات أطول.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس مساء اليوم الاثنين، إن نظام جوازات السفر الخاص بالفيروس الفتاك في البلاد لن يعترف بعد الآن باختبار سلبي اعتبارا من 15 كانون ثان/يناير المقبل في انتظار موافقة البرلمان .

وأضاف كاستكس إنه يجري تطبيق هذه الإجراءات من أجل منع التحميل الزائد على نظام الرعاية الصحية وحماية الاقتصاد من الاضطرابات الخطيرة .

ويعني هذا التغيير أن معظم الفرنسيين سيحتاجون إلى جرعة معززة، وهو ما يحق لهم تلقائيا بعد ثلاثة أشهر من لقاحهم الأخير.

ويتعلق أحد الاستثناءات من القواعد الجديدة بارتياد المتاجر، التي لا يزال بإمكانهم دخولها دون إثبات التطعيم في معظم الحالات.

كما أعلن كاستكس أنه ستكون هناك حاجة الآن إلى ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) لأي شخص يزور مراكز المدينة المزدحمة، وأن سعة استيعاب الجمهور في المناسبات الرياضية ستبلغ 2000 شخص في الداخل و5000 شخص في الهواء الطلق.

وكانت السلطات الفرنسية قررت في وقت سابق اليوم الاثنين، إعادة العمل من المنزل بشكل إلزامي ثلاثة أيام في الأسبوع ، وذلك لاحتواء الانتشار السريع لمتحور أوميكرون من فيروس كوفيد-19 سريع الانتشار.

وقال كاستكس إنه يتعين على العمال الذين لديهم خيار البقاء بعيدا عن المكاتب القيام بذلك لمدة ثلاثة أيام على الأقل وإذا أمكن أربعة أيام وذلك للمساعدة في الحد من الاختلاط الاجتماعي.

وأعلن كاستكس عن هذه التدابير التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، في 3 كانون ثان/يناير المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع، بعد اجتماع مجلس الوزراء الخاص الذي عقده الرئيس إيمانويل ماكرون وسط ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالفيروس الفتاك في البلاد.

وقال كاستكس للصحفيين:" في فرنسا وأوروبا، الوضع الصحي ، كما تعلمون ، متوتر للغاية". وامتنعت الحكومة عن إصدار أمر بحظر التجوال ليلة رأس السنة الجديدة.

وسجلت فرنسا يوم السبت الماضي، رقما قياسيا لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، متخطية حاجز الـ 100 ألف إصابة في يوم واحد، في ظل الانتشار السريع لمتحور أوميكرون ، ليواكب بذلك معدلات الإصابة الكبيرة في كل من المملكة المتحدة وإيطاليا.