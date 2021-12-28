 مولودية وجدة يتعادل مع شباب المحمدية في الدوري المغربي - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 9:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

مولودية وجدة يتعادل مع شباب المحمدية في الدوري المغربي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 9:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 9:45 م

تعادل مولودية وجدة مع ضيفه شباب المحمدية 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة عشرة من الدوري المغربي، والتي شهدت فوز اتحاد طنجة على حسنية أغادير 1 / صفر.

وتقدم شباب المحمدية بهدف سجله هيرفيه جاي في الدقيقة السابعة وتعادل مولودية وجدة عن طريق عبد الله خفيفي في الدقيقة 77.

ورفع شباب المحمدية رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع مولودية وجدة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز اتحاد طنجة على حسنية أغادير بهدف نظيف سجله أكسيل مايي في الدقيقة 55.

ورفع اتحاد طنجة رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد حسنية أغادير عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك