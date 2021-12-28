مولودية وجدة يتعادل مع شباب المحمدية في الدوري المغربي

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تعادل مولودية وجدة مع ضيفه شباب المحمدية 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة عشرة من الدوري المغربي، والتي شهدت فوز اتحاد طنجة على حسنية أغادير 1 / صفر.

وتقدم شباب المحمدية بهدف سجله هيرفيه جاي في الدقيقة السابعة وتعادل مولودية وجدة عن طريق عبد الله خفيفي في الدقيقة 77.

ورفع شباب المحمدية رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع مولودية وجدة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز اتحاد طنجة على حسنية أغادير بهدف نظيف سجله أكسيل مايي في الدقيقة 55.

ورفع اتحاد طنجة رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد حسنية أغادير عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.