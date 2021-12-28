محافظ البحيرة يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء القرى بكوم حمادة

أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قرارا اليوم بحركة تنقلات محدودة لرؤساء القرى بكوم حمادة.



وتضمن القرار تكليف مبروك عطا عبد الجواد عثمان رئيس قرية شابور بمركز كوم حمادة للعمل رئيساً لقرية النجيلة بمركز كوم حمادة.

وتكليف وليد جمال الدين سيف الله رحمى رئيس قرية كوم شريك بمركز كوم حماده ، للعمل رئيساً لقرية البريجات بمركز كوم حمادة .

وتكليف اسلام عيد محمد رضوان رئيس قرية البريجات بكوم حمادة ، للعمل رئيساً لقرية كوم شريك بمركز كوم حمادة .

وتكليف وجيه فتح الله مصطفى الغندور رئيس قرية النجيلة بمركز كوم حمادة ، للعمل رئيساً لقرية شابور بمركز كوم حمادة .

وأوضح، أن القرار يعمل بالوظائف والجهات الموضحة من اليوم لمدة سته أشهر على ان يتم وضع المكلفين تحت الاختبار خلال تلك المدة بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام، من خلال الإصلاح الإدارى للوحدات المحلية، بما يحقق جودة الخدمات المقدمه للمواطنين والمساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم.