رفع الجلسة العامة للنواب والعودة للانعقاد 4 يناير

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الاستماع لعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير التربية والتعليم.



ومن المقرر أن يعاود المجلس، عقد جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يناير 2022.



وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة كل الأدوات الرقابية التي ناقشتها الجلسة اليوم، والموجهة لوزير التربية والتعليم، وكذلك ردود طارق شوقي عليها، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.



جاء ذلك بعد أن استمع المجلس اليوم لعدد من طلبات الإحاطة، ورد وزير التربية والتعليم عليها، وكذلك تعقيب من وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد.



وطالب رئيس مجلس النواب، جميع الأعضاء بالمشاركة في المناقشات التي ستجريها اللجنة، بشأن كل الأدوات الرقابية.