 5 قتلى وإصابة رجل أمن بإطلاق نار في مدينة دنفر الأمريكية - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 11:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

5 قتلى وإصابة رجل أمن بإطلاق نار في مدينة دنفر الأمريكية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 10:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 10:26 ص

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل خمسة أشخاص وإصابة رجل أمن في إطلاق نار بمواقع مختلفة في مدينة دنفر.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن قائد شرطة دنفر، بول بازن، القول :"تم إطلاق النار في دنفر"، لافتا إلى أن من بين القتلى الخمسة كان المشتبه به بإطلاق النار.

وأوضح بازن أن قوات شرطة دنفر حددوا مركبة مرتبطة بالحادث، أعقب ذلك مطاردة وحدث تبادل لإطلاق النار بين المشتبه به والقوات.

وقالت السلطات الأمنية إنه لا يوجد تهديد على المجتمع في الوقت الحالي وأن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف للآن وأن التحقيق جار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك