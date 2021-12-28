السيسي يشدد على أهمية استخدام نظم الري الحديثة: يوفر في استخدام السماد

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية التسعير والإدارة والحوكمة، للمحافظة على استمرار عمل مؤسسات قطاع الاعمال بكفاءة، لافتًا إلى أن التسعير يحتاج دائما للحل.

وتوجه السيسي، في كلمة ضمن فعاليات افتتاح مصنع «كيما 2» للأسمدة بمحافظة أسوان، صباح الثلاثاء، برسالة إلى المزارعين: «يا جماعة نظم الري والزراعة الحديثة تجعل كمية الأسمدة أقل من الأوضاع الطبيعية ممكن 40% و50% وبدلا من شراء شكارتين ستشتري الفلاح واحدة».

وتابع: «بدلا من منحها بدعم كبير أصدرها للخارج بثمن كبير، وهو ما يساهم في الحافظ على استمرار إنتاج المصانع، وزارة الزراعة والإعلام لازم نكلم الناس في استخدام نظم الري الحديثة، لأنه يوفر السماد ويقلل التلوث واستخدام المياه الموجودة».