الرئيس الإندونيسي يبحث خطة لمنع مواطنيه من السفر إلى الخارج

بحث الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، خطة لمنع المواطنين من مغادرة البلاد، في اجتماع وزاري عقد مؤخرا بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع أعداد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون".

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن معروف أمين، نائب الرئيس، قوله في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الحكومة بحثت أيضا إمكانية تشديد البروتوكولات الصحية، التي تتضمن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والتعجيل بإعطاء جرعات اللقاح المعززة.

ولم يتم تحديد إطار زمني بشأن موعد اتخاذ القرار.

وتأتي الخطة في الوقت الذي أكدت فيه الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، تسجيل أول حالة إصابة محلية بمتحور "أوميكرون"، وذلك لدى شخص ليس له تاريخ للقيام برحلات دولية، أو الاختلاط بحالة مصابة.