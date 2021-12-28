لبنان يسجل 15 وفاة و1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم الإثنين إلى 713 ألفا و 670 بعد تسجيل 1100 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9057 بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 948 من بين المقيمين و 152 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 713 ألفا و 670 منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 9057 منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي.

كان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 آذار/مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2022.