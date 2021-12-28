كشف محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن وجهة نظره في سبب إهدار محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي ركلة جزاء، أمام ليستر سيتي.

وأضاع صلاح ركلة جزاء حصل عليها في الشوط الأول، حيث سددها على يمين الحارس كاسبر شمايكل الذي انقض عليها ليتصدى لها وترتد لصلاح من جديد، لكن الفرعون المصري سددها برأسه في العارضة لترتد ثم تُبعد من الدفاع.

وقال أبوتريكة في الاستوديو التحليلي لـ "بي إن سبورتس": "صلاح هو من حصل على ركلة الجزاء، لم يلتقط أنفاسه قبل أن يسدد وبدا متسرعا في التسديد".

وتابع: "أغلب الركلات الناجحة التي سددها صلاح كانت في الزاوية الأخرى ربما يكون التغيير سببا في تصدي الحارس".

وأضاف: "زعلان من صلاح فقط لأنه بدا متأثرا بضياع ركلة الجزاء وظل تحت هذا التأثير لبعض الوقت.. هو لاعب كبير ومن أفضل لاعبي العالم، وأفضل لاعبي العالم يضيعون ركلات جزاء، كان يجب عليه أن يكمل المباراة بشكل طبيعي ويساند زملائه في وسط الملعب".