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تحرير 29 محضر مخالفات متنوعة في المحلة الكبرى

﻿علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 5:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 5:06 م

أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت عن تحرير 29 محضرًا متنوعًا، منها 8 محاضر كمامة، و5 محاضر إشغال طريق، و3 محاضر بيئة، و5 محاضر نظافة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 15 مسجدًا، و32 مدرسة، و4 مواقف سيارات و3 جمعيات زراعية و40 شارعًا، و3 مراكز شباب، و6 مقار وحدات محليه قروية، و20 ماكينة صرف آلي بالقرى، و48 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية، شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات في نشر الوعى بضرورة اتباع تلك التعليمات، وأيضًا أهمية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات.

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