الإندبندنت: اللقاحات ضد كورونا هي الأغلى في التاريخ بالنسبة للدول الفقيرة

أظهر تحليل أجرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هو أحد "أغلى اللقاحات في التاريخ" بالنسبة للدول الفقيرة، ما يثير قلقًا متزايدًا حيال استمرار معاناة من هم في أمس الحاجة إلى هذه اللقاحات من أجل الوصول إلى الجرعات المنقذة للحياة طوال عام 2022.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من الوعود الدولية بإتاحة اللقاحات بأرخص الأسعار للدول منخفضة الدخل، فإن هذه الدول تدفع أكثر بكثير من المعايير المتوقعة.

وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية، التي حللتها الإندبندنت، أن الحكومات ذات الدخل المنخفض تدفع سعرًا متوسطًا قدره 6.88 دولار لكل جرعة لقاح ضد "كوفيد-19"، بينما دفعت الدول النامية قبل الجائحة سعرًا متوسطًا قدره 0.80 دولار للجرعة لجميع التطعيمات التي لا تخص كورونا.

وقالت تانيا سيرنوشي، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لاستراتيجية اللقاحات العالمية، إن "السعر مرتفع مقارنة باللقاحات الأخرى المستخدمة في جميع أنحاء العالم وبكميات كبيرة".

وأشارت إلى أن أرقام منظمة الصحة العالمية تظهر أن اللقاحات العالمية الأرخص سعرًا، مثل تلك التي تحمي من السل أو الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، تكلف ما بين 11ر0 و85ر2 دولار للجرعة.

من جانبها، قالت فيكتورين دي ميليانو، مستشارة السياسة البريطانية لمنظمة أطباء بلا حدود العالمية غير الحكومية، إن "لقاح كوفيد هو أحد أغلى اللقاحات في التاريخ للدول الفقيرة".

وأضافت أن "شركات الأدوية تهتم بجني الأرباح أكثر من اهتمامها بتحسين الصحة العامة. إنه لأمر مؤسف أنه في حالة الوباء، تفرض الشركات أسعارًا عالية تاريخيًا، لا سيما بالنظر إلى التمويل العام الذي ذهب إلى هذه اللقاحات".

وأوضحت الإندبندنت أنه تم تأمين بعض إمدادات الدول ذات الدخل المنخفض من لقاحات (كوفيد-19) من خلال كوفاكس، وهي مبادرة عالمية لمشاركة اللقاحات تحت قيادة منظمة الصحة العالمية، وتغطي تكاليف المشتريات للبلدان الفقيرة.

لكن بخلاف ذلك، كان على هذه الدول أن تدفع ثمن لقاحاتها بنفسها، واضطر الكثير منها لإبرام صفقات مع الشركات المصنعة، التي فرضت، في بعض الحالات، رسومًا على حكومات في جنوب الكرة الأرضية أكثر من تلك الموجودة في الغرب المتقدم.

ففي بداية العام الجاري، اتضح أن جنوب إفريقيا اضطرت إلى شراء جرعات من لقاح "أكسفورد / أسترازينيكا" بسعر أعلى 2.5 مرة من معظم الدول الأوروبية، كما دفعت بنجلاديش وأوغندا أكثر من الاتحاد الأوروبي مقابل اللقاح.