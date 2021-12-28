مروان حمدي: أتقبل النقد ولكن السخرية تؤذي أسرتي

أوضح مروان حمدي، مهاجم سموحة والمنتخب الوطني، أنه لا يرفض النقد، بشرط أن يكون بعيدا عن التجريح والسخرية، لأن ذلك يسبب مشكلة له ولأسرته.

وقال حمدي في تصريح تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «لم أتجاوز في الرد على من سخروا مني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغير نادم على ما قمت به من الرد عليهم».

وأضاف: «قدمت اعتذارا للجهاز الفني للمنتخب، بسبب الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال بطولة كأس العرب، ومسحت المنشور بعد عتاب وائل جمعة مدير المنتخب».

وتابع: «الأخطاء واردة في أي عمل، لكن ما يحدث معي خارج إطار كرة القدم، وغير طبيعي، واستبعادي من مباراة قطر لأسباب فنية، وليس بسبب الانتقادات».

وأوضح: «أتقبل الانتقادات ولكن في حدود النقد المقبول وليس السخرية، مثل هذه الأمور تسبب أذى نفسي لي ولأسرتي».

وأشار مروان إلى أن الثلاثي محمد الشناوي وعمرو السولية وأحمد حجازي، أكثر من ساندوه أثناء الهجوم الشديد عليه، خلال كأس العرب.

وأتم مروان حمدي تصريحاته بالحديث عن مستقبله، بقوله: «سعيد بالتواجد مع سموحة، لكن لدي رغبة في العودة للقلعة البيضاء، بعد انتهاء الإعارة هذا الموسم».