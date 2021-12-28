قال الكاتب مدحت العدل، إن آخر مسلسل كتبه يعود لعام 2017، موضحًا أنّه يختار الأعمال التي يبعث من خلالها برسالة حقيقية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، أنّ عمله الجديد سيُطرح العام المقبل مع الفنانة شيريهان وسيكون عمله مسرحيًّا، مشيرًا إلى أن الفن الجيد يعتمد على التجويد والتفاصيل.

ورأى أن هناك عملية "غسيل مخ" جرت للعقل المصري على مدار الأربعين سنة الماضية، معتبرًا أنه لا يوجد قبول للاختلاف في الرأي.

وأشار إلى أن المجتمع تعرض لعملية تسطيح لكل المعاني المهمة، لافتًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تتيح الفرصة للكثيرين للحديث دون اهتمام بالمضمون.