تحرير 159 مخالفة متنوعة فى حملات متنوعة لشرطة المرافق بمدينة الأقصر

شنت شرطة المرافق، بمديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين، بجانب متابعة تطبيق المواعيد الشتوية بشأن فتح وغلق المحلات والمولات التجارية، وذلك وفقا لقرار وزير التنمية المحلية، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، المطاعم العامة، المقاهي، الورش، الأعمال الحرفية، والمولات التجارية الصادر في ذلك الشأن.

واستهدفت الحملة شوارع ومناطق موقف الأقاليم، موقف أرمنت، التليفزيون، المدينة المنورة، الإسعاف، الكنشية، المحطة، شرق السكة الحديد، يوسف حسن، ومستشفى الكرنك الدولي.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 مخالفات قرار مواعيد الغلق، 37 إشغال، 11 بائع متجول، 7 عدم ارتداء كمامة، 2 مقهى تقدم نرجيلة وضبط عدد 4 منها، 7 ميكروفون إزعاج، ٤ فتح منشأة بدون ترخيص، 34 مضبوطات متنوعة، 52 إزالات إدارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات.