رئاسة النواب الليبية تناقش مع لجنة خارطة الطريق آليات الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي

عقدت رئاسة مجلس النواب الليبية، برئاسة فوزي النويري رئيس المجلس المكلف، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بمدينة طبرق، اجتماعًا بلجنة خارطة الطريق؛ لمناقشة آليات عمل اللجنة في المرحلة القادمة للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق - وفقًا لوكالة الأنباء الليبية "وال" - إن الاجتماع تناول آليات عمل اللجنة في وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة لإجراء الانتخابات من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية والتواصل مع كافة الجهات والأطراف المعنية.

وفي السياق، عقدت لجنة خارطة الطريق اجتماعها الأول بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، اليوم الثلاثاء، بحضور فوزي النويري رئيس مجلس النواب المكلف وحميدة حومة النائب الثاني لرئيس المجلس؛ لمناقشة آلية عملها لإنجاز مهامها في الوقت المحدد.

وأعلنت اللجنة - وفقًا لـ"وال" - عزمها على التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة وإيجاد الحلول الليبية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة.

وكانت رئاسة مجلس النواب الليبية قد أصدرت، الأربعاء الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة برلمانية من عشرة نواب تتولى إعداد مقترح لخارطة طريق لما بعد تاريخ 24 ديسمبر الجاري.