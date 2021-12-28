"وزارة الشؤون النيابية منوط بها الرد.. وإلا فالحكومة ستكون غير ملمة بالدستور.. و"فؤاد" يعتذر ويؤكد على احترام الحكومة للمجلس ونوابه

قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن جميع سلطات الدولة المصرية تتعاون من أجل تحقيق صالح الوطن، لسنا سلطة ضد سلطة، جميع السلطات أقسمت على احترام الدستور، المجلس سلطة تشريعية ولسنا بصدد "لعبة" كما ورد على لسان وزير التعليم، وقد طلبنا حذف الكلمة.

وتابع رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "لا يكفي حذف الكلمة من المضبطة، ووزارة الشؤون النيابية منوط بها الرد، وإلا الحكومة ستكون غير ملمة بالدستور، نحن نحترم الحكومة ونتوقع منها الاحترام المتبادل".

وبادر وزير الشؤون النيابية المستشار علاء الدين فؤاد بالرد والاعتذار، قائلا: "الحكومة تعتذر عن أي كلمة أثارت حفيظة المجلس، الحكومة تكن للمجلس كل التقدير والاحترام، الحكومة حريصة على ذلك تماما، ونكرر اعتذارنا للمجلس الموقر".

يشار إلى أن وزير التعليم طارق شوقي، كان قد ورد على لسانه خلال رده على مقاطعات النواب، "زي ما أنا سمعت النواب، من فضلكم نسمع بعض، لا أريد التعليق على كل كلمة مش عاوز أدخل في اللعبة دي خالص"، واحتج النواب على العبارة فقال جبالي "حذف لفظ اللعبة من المضبطة".