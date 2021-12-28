ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1230 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

تمكنت حملة مكلفة من مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف صلاح مدير الأمن، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 7 أسلحة نارية "3 طبنجات، و4 فرد خرطوش"، و790 جرام حشيش، و140 كيس هيروين، و2 كيلو جرام بانجو، بحوزة شخصين.

وضبطت الحملة 20 قضية تموينية متنوعة "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص"، كما حررت الحملة المرورية 1230 مخالفة مرورية متنوعة، وضبطت 13 دراجة بخارية.

ونجحت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 640 حكما قضائيا ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة.