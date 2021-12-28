4 % ارتفاعا لسهم شركة كيما في منتصف التعاملات تزامنا مع تفقد السيسي للمصنع

ارتفع سهم شركة الصناعات الكيماوية "كيما"، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، حتى منتصف التعاملات في البورصة المصرية بنسبة 4%.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، إضافة إلى محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مصنع «كيما 2» للأسمدة بمحافظة أسوان يوفر 150 ميجاوات/ ساعة من الكهرباء المستخدمة في المصنع القديم، موضحًا أنها تعادل نفس الطاقة لإنتاج 4 أضعاف الأمونيا المنتجة.

وأضاف توفيق، في كلمة ضمن فعاليات افتتاح مصنع «كيما 2» للأسمدة بمحافظة أسوان، صباح الثلاثاء، أن إنتاج الأمونيا في الشركة وفق المعدلات القياسية العالمية، متابعًا أن الشركة بدأت في توريد 55% من إنتاجها للجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن.

وأشار إلى أن الوزارة أوقفت المصنع القديم «كيما 1»؛ بسبب الانبعاثات حتى عمل المصنع الجديد باستثمار 250 مليون دولار، مضيفًا: «نستخدم البنية التحتية القديمة وندرس مع شركة متخصصة في الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج 600 مليون طن من الأمونيا الخضراء، بتكنولوجيا جديدة توفر 60% من الطاقة».