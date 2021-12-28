مصادر سورية: قتيلان وجريحان في قصف إسرائيلي على ميناء تجاري باللاذقية

أفادت مصادر سورية، اليوم الثلاثاء، بسقوط قتيلين وإصابة اثنين آخرين، بجروح خطيرة في قصف صاروخي إسرائيلي على الميناء التجاري في مدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط شمالي سوريا.

وقالت المصادر المقربة من القوات الحكومية السورية إن الضحايا من عمال مرفأ اللاذقية.

وقال سكان محليون في اللاذقية إن "ألسنة النيران شوهدت تندلع في وسط الميناء على مسافات بعيدة قبل أن تنجح فرق الإطفاء بإخمادها بعد نحو ساعة من القصف".

وكان مصدر عسكري سوري للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) في وقت سابق، إنه "حوالي الساعة 3:21 من فجر اليوم نفذت إسرائيل (عدوانا) جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة".

وأشار مراسل "سانا" في اللاذقية إلى تضرر مستشفى محلي وبعض المباني والمحال التجارية المجاورة للمرفأ جراء الهجوم.

ويعد هذا القصف الاسرائيلي هو الثاني على الميناء خلال أقل من شهر حيث جرى في السابع من الشهر الجاري قصف ساحة الحاويات في ذات الميناء.