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ارتفاع عدد الإصابات بمتحور أوميكرون في الهند إلى 653

وكالات
نشر في: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 1:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 1:08 م

سجلت الهند، اليوم الثلاثاء، 6358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين ارتفع عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" إلى 653.

وأبلغت وزارة الصحة في الهند عن 6358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع عدد الحالات النشطة إلى 75456 حالة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضافت إن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" ارتفع إلى 653، وتعافت 186 حالة على الأقل.

وأبلغت العاصمة نيودلهي وحدها عن 331 حالة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، و144 حالة تعافي في الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة إن ولاية دلهي سجلت معظم حالات متحور "أوميكرون" في البلاد (142)، تليها ماهاراشترا (141)، وكيرالا (57)، وجوجارات (49)، وراجاستان (43).

 


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