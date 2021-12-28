ميقاتي ينتقد تعطيل حكومته ويلوّح بالاستقالة

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انتقد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، تعطيل عمل حكومته، ملوحا بخيار الاستقالة.

وقال ميقاتي: "يجب إطلاق ورشة معالجة للأزمة في لبنان"، مضيفا: "لا خيار إلا المساهمة في مواجهة الأزمة"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأكد رئيس الحكومة توقيعه مرسوم الانتخابات النيابية، مؤكدا أنه سيسعى لعقد الانتخابات في موعدها.

واضاف ميقاتي: "الدستور وجد لمنع التعطيل. أنا أول الساعين لمعاودة جلسات الحكومة".

وشدد على ضرورة "إقرار الموازنة والتحضير للانتخابات"، وأنه "لا حل إلا بالتمسك باستقلالية القضاء والشرعية الدولية".

وتابع قائلا: "إذا كانت استقالتي تؤدي للحل فلن أتقاعس عنها".

وفيما يتعلق بالشأن الخارجي، أكد ميقاتي على ضرورة الحفاظ على العلاقات مع الدول العربية والخليجية، داعيا "لتفاهم داخلي من خلال الحوار بشأن السياسة الخارجية".

واختتم حديثه قائلا: "يجب العودة لسياسة النأي بالنفس في لبنان".