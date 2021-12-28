عبّرت كريمة بكار إحدى العارضات بمعرض تراثنا بمحافظة أسوان، عن سعادتها وفخرها بوقوفها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في المعرض.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" الذي يُقدمه الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، عبر شاشة "الشمس"، مساء الثلاثاء، إن لقاء العارضات مع الرئيس السيسي كان شيقًا ورائعًا.

وأضافت أنها طلبت من الرئيس أن يكون هناك معرض دائم أمام السيدات المعيلات لعرض منتجاتهن هناك.

وتابعت: "النوبة هي البوابة الجنوبية لمصر، وهي أساس الحضارات بل هي أفضل حضارة على وجه الأرض.. نحن جزء لا يتجزأ عن مصر".

وكان الرئيس السيسي، قد تفقد معرض تراثنا بمحافظة أسوان، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وانخرط في أحاديث ودية مع العارضين والعارضات.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة أسوان، التي تضمنت افتتاحات مشروعات قومية بكل محافظات الصعيد.