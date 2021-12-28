غادرت بعثة المنتخب السوداني متجهة إلى الكاميرون، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021» والتي تقام خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير، بعد تأجيلها سنة كاملة بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

ومن المنتظر أن يكون منتخب السودان ثاني الواصلين إلى الكاميرون، بعد منتخب إثيوبيا، الذي وصل إلى مساء أمس الإثنين.

ويقع المنتخب السوداني في المجموعة الرابعة للبطولة رفقة المنتخب الوطني المصري ومنتخبي نيجيريا وغينيا بيساو.

ومن المقرر أن يخوض منتخب السودان 3 وديات استعدادا للبطولة، ضد كل من إثيوبيا وسيراليون وزيمبابوي.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السوداني في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات، إذ يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة نيجيريا، ثم يتبعها بمواجهة منتخب غينيا بيساو.