 منافس مصر.. السودان يسافر إلى الكاميرون ويستعد لأمم إفريقيا بـ3 وديات - بوابة الشروق
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منافس مصر.. السودان يسافر إلى الكاميرون ويستعد لأمم إفريقيا بـ3 وديات

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 11:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 11:08 ص

غادرت بعثة المنتخب السوداني متجهة إلى الكاميرون، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021» والتي تقام خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير، بعد تأجيلها سنة كاملة بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

ومن المنتظر أن يكون منتخب السودان ثاني الواصلين إلى الكاميرون، بعد منتخب إثيوبيا، الذي وصل إلى مساء أمس الإثنين.

ويقع المنتخب السوداني في المجموعة الرابعة للبطولة رفقة المنتخب الوطني المصري ومنتخبي نيجيريا وغينيا بيساو.

ومن المقرر أن يخوض منتخب السودان 3 وديات استعدادا للبطولة، ضد كل من إثيوبيا وسيراليون وزيمبابوي.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السوداني في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات، إذ يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة نيجيريا، ثم يتبعها بمواجهة منتخب غينيا بيساو.


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