وزير قطاع الأعمال: نسعى لتسيد مصر الأقطان العالمية طويلة التيلة ومنتجاتها

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن المحالج الجديدة المتطورة، إضافة إلى الممارسات الجيدة في التجارة والزراعة، تساعد في عودة مصر لتسيد الأقطان العالمية طويلة التيلة ومنتجاتها.

وأضاف توفيق، في كلمة ضمن فعاليات افتتاح مصنع «كيما 2» للأسمدة بمحافظة أسوان، صباح الثلاثاء، أن المشروع به تحديات كبيرة لأنه يشمل إنتاج 400% من الطاقة الحالية، بالتسويق والإمكانيات الموجودة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على الأمر ليل نهار لتحقيقه.

وتابع: «لا يد تمس القطن في المحالج المطورة منذ استلام الأقطان من الخارج وحتى تعبئة البالات الخاصة بالقطن، يكتب على كل بالة كل التحاليل المعروفة عالميا للبالة وتاريخ توريد وحلج البالة، والتكنولوجيا تسمح بإمكانية العودة إلى الغيط الذي زرع فيه القطن والمنتج الذي وردها».

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، إضافة إلى محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

وتأتي افتتاحات المشروعات القومية ضمن فاعليات «أسبوع الصعيد» في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.