كوريا الجنوبية: انخفاض الإصابات بكورونا لأقل من 4 آلاف لأول مرة منذ 28 يوما

ذكرت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية انخفض إلى أقل من 4 آلاف إصابة لأول مرة منذ 28 يوما، مرجعة ذلك جزئيا إلى قيود مكافحة الفيروس وقلة الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت الوكالة، في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، تسجيل 3865 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المسجلة 615 ألفا و532 حالة، كما تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بمتحور أوميكرون ليصل العدد الإجمالي إلى 449 حالة، من بينها 183 إصابة وافدة من الخارج و266 إصابة محلية.

وأضافت الوكالة أن تم تسجيل 46 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19، ليصل العدد الإجمالي إلى 5.346، بمعدل 0.87%.