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عقد اللواء أحمد السنوسي رئيس مركز ومدينة بلطيم، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة المشكلة بخصوص اللجنة الفنية.

جاء ذلك بحضور ناجح العسلي نائب رئيس مركز ومدينة بلطيم، وأماني المحلاوي، سكرتير عام مجلس مدينة بلطيم، وعادل عامر مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بلطيم، ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى، ورؤساء الأقسام الهندسية بكل قرية، وكذا أعضاء اللجنة الفنية لقانون التصالح.

وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لحصر نموذج 10، والخاص بقانون التصالح، وإخطار المواطنين بصفة رسمية من خلال نموذج 9، أو خطابات تسلم باليد على أن يتم التوجه للمركز التكنولوجى بمجلس مدينة بلطيم، لاستكمال الملف الخاص بالتصالح فى موعد غايته أسبوع واحد، ثم إنزاره مجدداً بفصل جميع المرافق عن المتخلفين غير الجادين.

وأضاف أنه شدد بسرعة تحرير نموذج 9 لكل مواطن ينطبق عليه شروط التصالح، وهو بمثابة إخطار رسمي للمواطنين.

وأشار إلى أنه طالب بحصر أعداد المستأنفين للأعمال الإنشائية، وإستكمال الملفات حسب قانون البناء الموحد.