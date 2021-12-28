رئيس النواب يطالب وزير المجالس النيابة بالرد على ما أثير حول التغذية المدرسية

طالب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد بإعداد كلمة للرد على كلمة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التي ألقى فيها مسؤولية الوجبات الغذائية المدرسية على وزارات أخرى دون وزارة التربية والتعليم.

ووجه جبالي حديثه لوزير شؤون المجالس النيابية خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "سيادة الوزير أرجو الاستعداد لأنه قال إن مسئولية على وزارات أخرى على سيادتك التحضير لكلمة بعد الوزير"، في إشارة إلى إلقاء كلمة من وزير شؤون المجالس النيابية عقب انتهاء كلمة وزير التربية والتعليم، طارق شوقي.

وقال جبالي: "الوزير أوضح صراحة مسؤولية وزارات أخرى سيادتك ستلقي كلمة بعد كلمته".

كان شوقي قد قال ردًا على النواب بشان تنكرار وقائع تسمم طلاب بسبب الوجبات المدرسية "في حاجات من اللي تتقال الوزارة لا علاقة لها بها التغذية المدرسية مش إحنا اللي بنعملها، لا علاقة لنا بها، بدءًا من هذا العام التغذية في المدارس لكن نوعية الوجبات مسؤول عنها وزارة الصحة والمشرف على جودة الوجبة هيئة سلامة الغذاء وإدارة الإنتاج والتوزيع مسؤولية إحدى الجهات الأخرى"، مضيفًا "لما يكون في سؤال نحن لسنا الجهة".

وحاول عدد من النواب مقاطعة شوقي، فيما رئيس المجلس حنفي جبالي منحهم الكلمة، موضحًا أن بيان الوزير سيثبت في مضبطة الجلسة ويرسل للحكومة.

واستكمل وزير التعليم "ما قلته لما نكون عايزين رد ندعو وزارة الصحة والخدمة الوطنية"، وقال: "التغذية المدرسية تصل 12 مليون طالب، مشروع دعمه الرئيس وأضاف لميزانيته 4 أضعاف الميزانية لتحقيق جودة أعلى لعلاج الأولاد المصابين بأنيميا".

ونفى شوقي وجود تقارير رسمية لديه تؤكد وقوع حالات التسمم وقال "الورق الرسمي بيجي لنا مافيش مشاكل فيه إدعاءات تسمم، تسأل وزارة الصحة التي لديها تقارير طبية، وفي أمن وطني يبلغونا، في إدعاءات كثيرة جدا، لكن على الأرض في أجهزة محافظين يقولوا وفي أجهزة ورقابة إدارية".

وتابع "إحنا الزبون وليس مقدم الخدمة يوميً في 12 مليون طالب يتسلموا الوجبة وهي أفضل مما سبق".

وردًا على مقاطعات النواب، ضياء الدين داود ويوسف الحسيني وأحمد الشرقاوي، قال شوقي "إحنا راضون عن الخدمة وكل يوم فيه تحسين وتطوير نحن في وضع أفضل مما سبق"، ثم خاطب النواب المقاطعين قائلًا "هات لي تقرير بحالات التسمم، أنا ماعنديش تقرير فيه تسمم في فرق بين السوشيبال ميديا والإعلام"، واستطرد "نتكلم في إيه في تقرير هاته".