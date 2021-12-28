 مانشستر يونايتد يفلت من فخ نيوكاسل بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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مانشستر يونايتد يفلت من فخ نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 12:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 12:06 ص

فرض مانشستر يونايتد التعادل 1/ 1 على مضيفه نيوكاسل يونايتد مساء الاثنين في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المهاجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين بهدف مبكر لنيوكاسل في الدقيقة السابعة بتسديدة قوية بقدمه اليمنى مستغلا تمريرة ساين لونجستاف.

وأدرك المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 71 بعد أن سدد أولا في أقدام مدافعي نيوكاسل قبل أن ترتد له الكرة ليسدد هذه المرة في الشباك.

ورفع مانشستر رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع وظل نيوكاسل في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.


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