لم تكن تعلم أنوك ياي، الفتاة السودانية اللاجئة بالولايات المتحدة الأمريكية، أن صورة واحدة ستغير حياتها إلى الأبد، حيث إن تلك الصورة حولتها من فتاة سودانية لاجئة إلى واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم.

وتستعرض "الشروق" في التقرير التالي أهم المعلومات عن أنوك ياي، وقصة الصورة التي حولتها إلى واحدة من أشهر عارضات الأزياء.

مصر .. اللجوء الأول لأنوك

رغم أن عائلة أنوك من جنوب السودان، إلا أنها ولدت بمصر، وتحديدا في محافظة القاهرة، حيث هربت عائلتها من الحرب الأهلية بجنوب السودان، حتى تنعم مولودتهم القادمة بحياة أفضل بمصر.

وقالت أنوك لمجلة فوربس عن نشأتها، "ولدت كلاجئة، ولهذا قضية اللاجئين من أكثر القضايا القريبة إلى قلبي لأنني عشتها وأفهمها جيدا، فقد ولدت بمصر، ثم هاجرت عائلتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنا في عمر الـ4 سنوات، وتم إعطاءنا سكن بنيو هامشر، بالإضافة إلى مساعدة مالية، والتي لا أعلم كيف كنا سنعيش لولاها".

فيما عرفت أنوك معنى الاستقلال منذ صغرها، فقد اضطر والديها للعمل لمدة 16 ساعة يوميا لتوفير مصروفات المعيشة لها ولأشقاءها، حتى أنها كانت مسئولة عن الاعتناء بأشقائها الأصغر منها عندما يتغيب والديها عن المنزل بسبب العمل.

كما تعلمت أنوك اللغة الإنجليزية سريعا، وتجاوزت العنصرية والتنمر الذي تلقته على يد العديد من زملائها في المدرسة بسبب لون بشرتها الأسمر.

واستمرت في الدراسة بلا كلل أو ملل حتى تصبح طبيبة ناجحة في المستقبل وترفع من شأن عائلتها، حتى التحقت بالجامعة بالفعل، وكانت على بعد خطوات من تحقيق حلمها بالعمل في إحدى المستشفيات الكبرى، قبل أن تحدث المفاجأة التي قلبت حياتها رأسا على عقب.

صورة واحدة منحت أنوك حياة جديدة

بدأت قصة أنوك نحو الشهرة خلال حفل نهاية الدراسة بجامعة هوارد بواشنطن في عام 2017، عندما كانت أنوك تبلغ من العمر 19 عامًا فقط، حيث طلب إحدى المصورات التقاط صورة لها خلال الحفل، فوقفت أمام الكاميرا بدون تردد، وبعد أقل من 24 ساعة من نشر المصور لصورة أنوك على صفحته على "إنستجرام"، طلبت العديد من دور الأزياء الشهيرة بنيويورك التواصل مع أنوك للعمل معها.

وتقول أنوك في تصريحاتها لفوربس: "عندما عملت كعارضة أزياء لأول مرة، كنت أعلم أن من حولي يظنون أنني سأتوهج لفترة ثم سأختفي، ولكنني قررت أن أكون قوة معترف بها في مجال الأزياء، وأن أكون ناجحة، ولهذا أدركت سريعا ما أقوم بفعله، فأنا أدير عملا يجعل مني المنتج الذي يتلقاه الناس، ولهذا قبولي لدى الجمهور، وقراراتي القوية والمبدعة كانوا عناصر النجاح بالنسبة لي".

فيما استطاعت أنوك بذكائها أن تعمل مع أكبر الأسماء في عالم الأزياء، وعلى رأسهم دار الأزياء الشهيرة بارادا التي جعلت أنوك الوجه التجاري لها، حيث أصبحت أنوك ثاني عارضة أزياء في تاريخ ماركة بارادا التي تقوم بافتتاح عروض أزياءها، بعد عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبول التي كانت أول عارضة أزياء تفتتح عروض بارادا في 1997.

وحققت أنوك العديد من النجاحات الأخرى، حيث استطاعت أن تصبح نجمة غلاف مجلة فوج العالمية، وقد أوضحت أنوك أنه عندما تم استدعاءها لتصوير بعض اللقطات التجريبية، لم تكن تصدق أنه سيتم اختيارها لتكون هي نجمة الغلاف النهائي.

وأشارت إلى أنها لم تصدق الأمر حتى بعدما أخبروها أنه وقع عليها الاختيار لتكون نجمة الغلاف، إلا بعدما ابتاعت المجلة وشاهدت الغلاف بعينيها.

دعم أنوك لأصحاب البشرة السمراء غير محدود

أكدت أنوك لمجلة فوربس أنها تدعم التنوع ونبذ العنصرية في مجال الأزياء، ولهذا أرادت دعم جميع المواهب من أصحاب البشرة السمراء، مشيرة إلى أنها دعمتهم ليس للون بشرتهم، لأنها لا تريد أن يعمل الشخص وفقا للون بشرته، أو لأنه من الأقلية، ولكنها تريد أن يعمل بالمجال من هو موهوب فقط ولا يجد فرصة جيدة بسبب العنصرية.

وكوّنت أنوك فريقها المتميز على مر السنوات، حيث كان لها رؤية وخطة واضحة لدور الأزياء التي تريد العمل معها، حيث كان معظم هذا الفريق من أصحاب البشرة السمراء المبدعين في المجال، تأكيدًا على دعم التنوع في مجال الموضة.

فيما اتخذت أنوك العديد من القرارات الجريئة، أولها هو رفضها التام لتغيير طبيعة شعرها، مؤكدة لجميع دور العرض بأنها ستسير في عروض الأزياء بخصلات شعرها الأفريقي المموج، وبالرغم من جرأة هذا القرار، إلا أن دور الأزياء احترمته، وأصبحت أنوك نموذجا لغيرها من العارضات الأفريقيات اللاتي يحذون حذوها حاليا.

وتستعد أنوك التي تبلغ من العمر الآن 23 عاما لاستقبال 2022، بإطلاق العديد من الحملات الدعائية التي كانت تعمل عليها منذ فترة، قائلة: "كل فرصة تأت للإنسان هي فرصة جديدة للتعلم والتطور، فسيبقى التعليم دائما هو الملاذ الأول بالنسبة لي، وسأظل أتطور حتى أصل إلى ما أطمح إليه".