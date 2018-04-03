الداخلية: ضبط 3 تشكيلات عصابية و175 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 تشكيلات عصابية و175 قطعة سلاح ناري، ونفذت 86 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية؛ تتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

تمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 175 قطعة سلاح ناري بحوزة 151 متهمًا شملت المضبوطات (13 بندقية آلية، بندقية رصاص، 25 بندقية خرطوش، 9 طبنجات، 127 فرد محلي، و146 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، 223 قطعة سلاح أبيض).

ونفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام 86 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت 3 تشكيلات عصابية ضموا متهمان ارتكبو 10 حوادث متنوعة، و 233 قضية مخدرات بحوزة 256 متهم بإجمالي مضبوطات 64 كيلو مخدرات، و34 متهم ومراقب هارب، و20 متهمًا بالبلطجة، و271 دراجة نارية مخالفة، و27 ألف مخالفة مرورية.

وتمكنت القوات من فحص 50 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات