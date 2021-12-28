 تعليم دمياط تحتفل باليوم العالمي للغة العربية - بوابة الشروق
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تعليم دمياط تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

حلمي ياسين:
نشر في: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 6:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 6:46 م

شهد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، احتفال اليوم العالمي للغة العربية، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم، بمدرسة عمر بن عبد العزيز، بإدارة دمياط الجديدة، في حضور عبدالرازق الزيني، وكيل المديرية، ولفيف من القيادات التعليمية بمحافظة دمياط.

وتضمن الحفل فقرات شعرية وغنائية باللغة العربية، لطلبة وطالبات المدارس من معظم إدارات دمياط التعليمية، وكذلك معلومات عامة عن اللغة العربية وقيمتها.

ووجه الدكتور خالد خلف الشكر لكل من ساهم في هذا اليوم، وخاصة توجيه عام اللغة العربية برئاسة السيدة هالة الشربيني.

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