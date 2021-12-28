الأمن التركي يوقف 16 شخصا في إطار مكافحة مصادر تمويل داعش

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أوقفت السلطات التركية 16 شخصا في إطار مكافحة مصادر تمويل تنظيم "داعش".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء أن فرق مكافحة الإرهاب شنت حملات دهم متزامنة في ست ولايات.

وأضاف البيان أن حملات الدهم جرت في ولايات أضنة وأنقرة وباليكسير وإسطنبول وقونية وشانلي أورفة.

وخلال تلك العمليات عثرت فرق مكافحة الإرهاب على العديد من الوثائق التنظيمية والمنشورات المحظورة.

وكثفت تركيا خلال الأيام الماضية من حملاتها ضد المشتبه في صلتهم بتنظيم داعش، وأعلنت قبل أيام القبض على عناصر كانوا يستعدون لتنفيذ عملية إرهابية ليلة رأس السنة.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.