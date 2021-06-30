تستقبل دار الإفتاء ملايين المسائل لإبداء الرأى الشرعى فيها، وأعلنت دار الإفتاء إصدار ما يزيد على مليون و368 ألف فتوى بين الشفهية والهاتفية والمكتوبة والإلكترونية، فى موضوعات متنوعة على مدار عام 2021.

وفي التقرير التالي ترصد "الشروق" أبرز الفتاوي الصادرة عن دار الإفتاء وكذلك أبرز المسائل المقدمة إليها في عام 2021.

ما حكم نقل أعضاء الجسم من الموتي للأحياء؟

أجابت دار الإفتاء بأنه لا بد أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتاً شرعياً بالمفارقة التامة للحياة، أي موتاً كلياً، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفاً تاماً.

وألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤدياً إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال، كالأعضاء التناسلية وغيرها، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يُعرف بموت جذع المخ أو الدماغ، لأنه لا يُعد موتاً شرعاً، لبقاء بعض أجهزة الجسم حية.

ما حكم التبرع لمبادرة حياة كريمة؟

قالت الإفتاء أنه يجوز توجيه أموال الزكاة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لأنَّ محاور عمل المبادرة هي من مصارف الزكاة الشرعية؛ فيجوز الصَّرْف من أموال الزكاة على تهيئة المسكن للفقراء والمساكين، من خلال الأبنية البديلة للعشوائيات، ورفع كفاءة القرى الفقيرة، وفرش المنازل الجديدة للفقراء والمساكين، ورعاية الأطفال الذين يعيشون بلا مأوى؛ من خلال بناء دور الرعاية لهم وتجهيزها والصرف عليها من أموال الزكاة، وكذلك في تدريب هؤلاء الأطفال وتعليمهم بهدف إيجاد فرص عمل لهم.

ما عقاب التحرش في الدنيا والآخرة؟

الإجابة أن التحرش الجنسي حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوى النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التى تَتَوجَّه همَّتها إلى التلطُّخ والتدنُّس بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابط عقلي أو إنساني، وقد عظَّم الشرع الشريف من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، سواء كان ذلك قولًا أو فعلاً.

ما كفارة الإجهاض إذا كان دون عذر؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية كفارة الإجهاض سواء كان بعذر أو دون عذر، فإذا كان الإجهاض لعذر أو لظروف مرضية فلا كفارة في ذلك، ولا إثم على السيدة التي أقدمت على إجهاض جنينها: «مفيش إثم عليها عشان يكون في كفارة»، أما إذ كانت المرأة فعلت ذلك دون وجود عذر تكون الكفارة مقتصرة على الاستغفار فقط لله، ولا وجود لكفارة مالية عليها.

هل الإجهاض قبل الـ120 يومًا أخف من بعدها؟

تلقت الإفتاء المصرية سؤال مفاده أن سيدة حامل وفي نهاية الشهر الخامس اكتشفت عيوبًا خلقية متعددة للجنين في القلب والكلى والعمود الفقري و3 أطباء نصحوها بإنهاء الحمل؛ لازدياد المشاكل مع النمو، فقامت بإجراء ولادة قيصرية، ونزل الطفل ميت؛ فهل تأثم على ما فعلت؟.

وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى سابقة، مشروعية إجهاض سيدة لطفلها في الشهر الخامس، بعد اكتشاف العديد من الأمراض والعيوب الخلقية به، ونصحها الأطباء بإنهاء الحمل، قائلًا: «الأصل في الإجهاض الحرمة، سواء بعد بلوغ 120 يومًا أو قبلها، وهو موعد نفخ الروح في الجنين».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن قلب الطفل قد يتحرك قبل 120 يومًا، وهذا أمر مختلف عن نفخ الروح فيه؛ لأنه أمر غيبي فليس ضروريا أن يلزم وقت نبض قلبه نفخ الروح فيه.

وفي حديثه، لفت ممدوح إلى أن الإجهاض قبل الـ120 يومًا أخف من بعدها، موضحًا أن القانون اختار أشد الآراء وأغلظها، وأن الإجهاض جريمة في حق كل من تسبب فيها بالتسبب أو المباشرة، وعليه، فلا تقدم المرأة على هذه الخطوة إلا لسبب وجيه، وعلى رأس هذه الأسباب تهديد حياة الأم، فهي حياة محققة مقدمة على الحياة المقدرة.

ما حكم منح الأب أملاكه لبناته في حياته وكتابة ممتلكاته لهن؟

أجابت الإفتاء على هذا السؤال مؤكدةً أنه يجوز للأب كتابة أمواله وممتلكاته لبناته في حياته وقتما شاء، ولا يوجد عليه إثم شرعاً، بشرط ألا تكون نية الأب حرمان الآخرين من الميراث.

ولا يجوز لأحد من الأقارب أن يعترض على تصرف الأب؛ لأن المال ماله وله الحق في التصرف فيه والملكية له هو وليس حتى لأبنائه وهناك حالات استثنائية، ولكن لا يجوز لأحد الاعتراض على أحد في إنفاق ماله في حياته ومن حقه أن ينفقه على من يشاء.

أما في حال منع الأب الأموال بغرض الحرمان من الميراث لفئات معينة فهذا حرام شرعاً، وإذا كان الأب يريد أن يجبر بخاطر بناته في مراحل الزواج والتعليم يعني يحتجن أكثر خاصة مع ضعف العلاقات الآن والشرع يقول له، أن يرفق بها أو يعطيها بشرط ألا يدخل في الميراث بنية حرمان باقي الورثة.

ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟

أكدت دار الإفتاء أن حرمان الوارث من الميراث بعد ثبوت حقه فيه حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، وفي ذلك يقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».

وهو في حق المرأة أشد، بل هو من مواريث الجاهلية؛ حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «اللهُمَّ إِنِّى أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ»، ومعنى «أُحَرِّجُ»: أُلْحِقُ الحَرَجَ وَهُوَ الإثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا.

ما حكم استخدام تقنية الخلايا الجذعية في العلاج الطبي؟

وأوضحت الإفتاء أن الخلايا الجذعية هى خلايا لها القدرة على الانقسام والتكاثر لتعطي أنواعًا مختلفة من الخلايا المتخصصة وتُكوِّن أنسجة الجسم المختلفة، وقد تمكن العلماء حديثًا من التعرف على هذه الخلايا وعزلها وتنميتها؛ بهدف استخدامها فى علاج بعض الأمراض.

وأضافت أن هذه الخلايا يمكن الحصول عليها عن طريق الجنين وهو فى مرحلة الكرة الجرثومية، أو الجنين السِّقط فى أى مرحلة من مراحل الحمل، أو عن طريق المشيمة أو الحبل السُّرى، أو عن طريق الأطفال أو البالغين، أو عن طريق الاستنساخ بأخذ خلايا من الكتلة الخلوية الداخلية، والحصول على هذه الخلايا وتنميتها واستخدامها بهدف العلاج، أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة أن لم يلحق ضررًا بمن أخذت منه فهو جائز شرعًا.

ولا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية بسلوك طريق محرم، كالإجهاض المتعمد للجنين دون سبب شرعي، أو بإجراء تلقيح متعمد بين بويضة امرأة وحيوان منوى من أجنبى عنها، أو بأخذها من طفل ولو بإذن وليه؛ لأن الولي ليس له أن يتصرف فيما يخص من هو تحت ولايته إلا بما فيه النفع المحض له.

هل يتنافى تنظيم النسل مع التوكل على الله، وهل هو معاندة لقدر الله؟

جاءت الإجابة على هذا السؤال بأن منع الحمل مؤقتًا بالعزل أو بأية وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذًا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم في كل أعماله، أرأيت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» رواه الترمذى وغيره، أي اعقل الناقة واتركها متوكلًا على الله في حفظها.

ولا يعد هذا معاندة لقدر الله؛ لإن قدر الله غيبٌ غير معروف، ويدل لهذا قول رسول الله صلوات الله عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن العزل: «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» رواه البخاري.

ما حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأشياء التي فرقت بينهما فيها الشريعة؛ مثل: الميراث، وتعدد الزوجات؟

أفادت الإفتاء في هذه المسألة بأن الإسلام ساوي بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، فقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أو أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾، لكن هناك فارقًا بين المساواة والتساوي؛ فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقرَّ التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية.

وأضافت الدار أن اختلاف الخصائص يقتضى اختلاف الوظائف والمراكز، حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع فى خلقه سبحانه؛ والدعوةُ إلى جعل المرأة كالرجل فى الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعنٌ في حكمة التشريع، وإنكارٌ لهوية الإسلام، وتَعَدٍّ على النظام الاجتماعي العام.