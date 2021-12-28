 كندا تسجل 18 ألفا و562 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة - بوابة الشروق
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كندا تسجل 18 ألفا و562 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 8:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 8:46 ص

سجلت كندا 18ألفا و 562 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 23 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و14 ألفا و371 إصابات، والوفيات إلى 30 ألفا و229 حالة .

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 67 مليونا و4 آلاف و350 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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