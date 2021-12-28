مروان حمدي : وائل جمعة عاتبني على ما نشرته

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كشف مروان حمدي مهاجم سموحة والمنتخب الوطني عن كواليس التغريدة التي قام بنشرها للرد على الهجوم الذي تعرض له اللاعب.

وقال حمدي في تصريحات لقناة أون سبورت :" بمجرد نشر التغريدة قام وائل جمعة مدير المنتخب بتوجيه اللوم له".

وأضاف :" قمت بحذف ما نشرته على صفحتي بشكل عاجل وتقدمت باعتذاري لمدير المنتخب وقدمت أعتذاري للجميع .. وائل جمعة شخصية محترمة ويتعامل بأدب شديد مع الجميع ونتعلم منه".

وأختتم مهاجم الزمالك المعار لسموحة تصريحاته قائلًا :" لا أفكر بالانتقادات خلال تواجدي بالملعب ولكن خارج الملعب أشعر بالضيق الشديد".