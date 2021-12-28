أمر أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح

واستقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة، اليوم، الشيخ صباح خالد رئيس مجلس الوزراء حيث رفع الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة والتي تضمنت 15 وزيرا.



وتسلم ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التشكيل الوزاري طبقا لصلاحياته التي أصدرها أمير الكويت بتوليه صلاحيات أميرية.



كان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، أعلن الشهر الماضي صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية الخاصة بالأمير، بصفة مؤقتة.



وينص قانون توارث الإمارة في الكويت أنه في حال المرض أو العجز أو السفر للأمير، يجوز نقل بعض صلاحياته لولي العهد.



ولم يحدث نقل صلاحيات الأمير لولي العهد إلا في عهد الأمير الشيخ عبدالله السالم عند مرضه، وذلك لولي عهده الشيخ صباح السالم، وأيضا عند دخول أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح المستشفى لإجراء فحوصات الطبية.