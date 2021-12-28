قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم توفير عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية تقدر القيمة التقديرية لأهمها بنحو مليار و962 مليون دولار، وذلك في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والفنادق والمطاعم وغيرها.



جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة عن حصاد قطاع التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر من عام 2021.



وأضافت جامع، أنه تم إتاحة ع56 مناقصة دولية وخارجية، تم تعميمها على أهم كيانات وتجمعات الأعمال في مصر، فضلا عن إعداد وتحديث 2241 دراسة وتقرير سوقي/ قطاعي وتقرير نوعي ودليل المصدر المصري وتقرير معلومات.